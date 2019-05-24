Полиция начала проверку БДСМ-флэшмоба в школе Владивостока

По всей стране сейчас проходят выпускные. Во Владивостоке после такого праздника директору школы пришлось уволиться. 11-классники на прощание устроили шоу — в костюмах для взрослых. Мелькали зайцы с черными масками и девушки в форме полицейских. Такой вот, флешмоб в день самоуправления, к тому же с файерами у входа.

Примечательная деталь — школа необычная — с углубленным изучением эстетики. Сейчас сотрудники полиции проводят там проверку.

При этом за школьников вступилась теледива Ксения Собчак, которая заявила в Telegram, что «ну, пошалили дети перед выпускным» и задалась вопросом «Неужели это такая серьезная проблема?»

По некоторой информации, директор школы Галина Пугина все же осталась на своем посту.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с ведущим последнего звонка нашумевших выпускников.