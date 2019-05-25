Видео: Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки

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Фигуристки готовились к новому выступлению на шоу Fantasy On Ice в Японии.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Вильф; Instagram @jmedvedevaj

Звезды российского фигурного катания Алина Загитова и Евгения Медведева сейчас находятся в Японии — девушки принимают участие в шоу Fantasy On Ice. Фигуристкам пришлось на собственном опыте познакомиться с самым характерным для этой страны природным явлением — землетрясением. Подземные толчки произошли прямо подо льдом, на котором репетировали Загитова и Медведева.

Сам момент происшествия не попал в объектив, но на странице Евгении Медведевой в Instagram появились кадры, снятые сразу ж после инцидента. Мужчина, снимавший видео, за кадром рассказывает, что на ледовой арене только что было землетрясение.

«Да это просто я откаталась», — шутит Евгения, которая появляется в кадре в ярко-розовом костюме. Рядом с ней у выхода на лед стоит Алина Загитова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники пришли в восторг от видеозаписи с пробежки Евгении Медведевой.

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