Видео: Загитова и Медведева оказались в центре землетрясения во время тренировки

Звезды российского фигурного катания Алина Загитова и Евгения Медведева сейчас находятся в Японии — девушки принимают участие в шоу Fantasy On Ice. Фигуристкам пришлось на собственном опыте познакомиться с самым характерным для этой страны природным явлением — землетрясением. Подземные толчки произошли прямо подо льдом, на котором репетировали Загитова и Медведева.

Сам момент происшествия не попал в объектив, но на странице Евгении Медведевой в Instagram появились кадры, снятые сразу ж после инцидента. Мужчина, снимавший видео, за кадром рассказывает, что на ледовой арене только что было землетрясение.

«Да это просто я откаталась», — шутит Евгения, которая появляется в кадре в ярко-розовом костюме. Рядом с ней у выхода на лед стоит Алина Загитова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонники пришли в восторг от видеозаписи с пробежки Евгении Медведевой.