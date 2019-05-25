«Паровозик» из спутников, запущенных в пятницу, 24 мая, компанией Илона Маска SpaceX.

Житель Нидерландов Марко Лангбрук запечатлел на видео череду из 60-ти летящих космических объектов.

Компания SpaceX начала осуществление миссии Starlink — системы спутникового широкополосного интернета, который, по словам Илона Маска, будет доступен каждому жителю планеты Земля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успешном запуске с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида, США, ракеты-носителя Falkon 9, которая вывела на орбиту первые 60 спутников миссии. Согласно имеющемуся плану, группировка миссии Starlink будет состоять из 12 тысяч спутников.