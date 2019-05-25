Более 200 судов пройдут парадом по Неве в Петербурге

В воскресенье, 26 мая, в Петербурге пройдет фестиваль Anyships, посвященный активному отдыху на воде. В рамках мероприятия порядка 200 судов пройдут парадом по Неве.

Фестиваль организаторы приурочили ко Дню города. Кроме того, праздник призван возродить еще одну традицию, которую начал Петр I — отмечать начало навигации на Неве. Парад начнется ровно в 12 часов дня — с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости.

Гости мероприятия также смогут понаблюдать за гонками катером и отдельным парадом яхт, трюками на вейкбордах и гидроциклах. Те, кто предпочитает наслаждаться водоемами с берега, предусмотрены соревнования по футболу и лазертагу, а также научно-популярные лекции о морском деле, передает ФАН.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 26 мая также состоится грандиозный концерт с участием Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Программу «Классика на Дворцовой» покажут прямо перед Эрмитажем.