«Классика на Дворцовой»: Главная площадь Петербурга превратится в театр

В центре Петербурга появилась гигантская люстра. Ее начали монтировать у Государственного Эрмитажа. Инсталляция превратит главную площадь города в театр под открытым небом.

В воскресенье, 26 мая, в Северной столице пройдет концерт «Классика на Дворцовой» в честь основания города на Неве. Хедлайнерами грандиозного мероприятия ко Дню города станут звезды оперной сцены Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Нетребко исполнит арии из итальянских опер, а также современные произведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о фестивале «Звезды белых ночей», который стартовал в Санкт-Петербурге. Открывала музыкальный форум музыка русских композиторов и американский балет.