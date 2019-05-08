«Слетайтесь, 5-летки!»: Харламов проанонсировал аккаунт своей дочери в Instаgram

Шоумен Гарик Харламов поделился с подписчиками радостным для себя известием — у его пятилетней дочери появился свой аккаунт. Теперь Анастасия станет собирать армию своих фолловеров в личном Instagram.

Instagram @garikkharlamov

Гарик рассказал, что в происходящее ему не верится до сих пор — очень быстро медиа-технологии становятся частью жизни человека с самого раннего детства.

«У меня в пять лет появился ржавый гвоздь и фломастер», — вспоминает шоумен.

Шоумен пригласил всех «пятилеток» — так он назвал ровесников Анастасии — подписываться на ее аккаунт.

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