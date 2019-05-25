Высокий уровень! Звезды обсуждают публикацию о Кудрявцевой в австрийской газете

Звезды российского шоу-бизнеса второй день обсуждают пост, который выложила телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Кудрявцева была шокирована увидев себя в публикации австрийской газеты Österreich, на которой ее снимок красуется под ярким заголовком «Кто она — актриса или проститутка?». Из материала становится ясно, что некая немецкая блогерша высказала предположение, что русской красавицей, обрушевшей карьеру вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе, может быть либо российская телеведущая Лера Кудрявцева, либо латвийская проститутка, за услуги которой якобы заплатили 600 тысяч евро.

Двусмысленный заг — первое на что обратили внимание юзеры. Детали можно понять, только внимательно прочитав материал.

«Этот заголовок с фото Леры крайне кричащий и двусмысленный. Так и работают медиа. Многие даже и не стали читать эту статью. Для них все „понятно“ стало по фразе „schauspielerin oder prostituierte“. Они любят русских в Австрии очернять, особенно называть наших девушек проститутками. И эта статья только подтверждает всем известный стереотип», — написала одна из поклонниц телеведущей.

Не остались в стороне и звезды.

«Про тебя снимут наших «Мстителей», — одним из первых отреагировал Гарик Харламов.

«Так это же круто!!!» — поддержала певица Лолита Милявская.

«Ого!!! Как много я о тебе не знаю, тихоня», — пошутил телеведущий Андрей Разыграев.

«Лерчик, ты что, это ж круто!!!!! Ты ж смотри, какая ты влиятельная!!!!!» — резюмировала Валерия.

С ней полностью согласен и Николай Басков, который восхитился «уровнем международной карьеры» телеведущей. Серегей Лазарев и Алена Водонаева ограничились смеющимися смайликами. А вот известный комментатор Геннадий Черданцев поинтересовался не она ли «церковь разушила», как в известной шутке.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, телеведущая всерьез разозлилась на австрийское издание и готовит документы в суд.