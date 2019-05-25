«Prostituerte»: австрийские журналисты обвинили Кудрявцеву в международном скандале

, 5:29 Фото 137

«Разоблачительный» материал выпустила газета Österreich.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Австрийские журналисты обвинили российскую телеведущую Леру Кудрявцеву в ситуации c отставкой вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе. Об этом светская львица сама рассказала в Instagram.

Кудрявцева опубликовала фотографию страницы газеты Österreich, на которой ее снимок красуется под ярким заголовком со словом «Prostituerte».

Instagram @leratv

«Really? Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке канцлера Австрии», — возмутилась телеведущая, отметив, что будет разбираться с журналистами в международном суде.

В издании Österreich полагают, что скандал, благодаря которому Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку, произошел из-за некой русской красавицы. В распоряжении журналистов оказалось видео, где вице-канцлер расслабляется в компании эффектной блондинки на вилле на острове Ибица и обсуждает возможные коррупционные схемы. По неизвестным причинам, авторы статьи решили, что это именно Лера Кудрявцева.

Как светская львица заявила в беседе с KP.RU, она в шоке от непрофессионализма австрийского издания, поскольку перед выпуском материала с ней даже никто не связался.

«Женщина, о которой идет речь в статье, не имеет ко мне никакого отношения. Она даже не похожа на меня. В указанный период я не была в тех краях, что тоже легко проверить. Эта история — серьезный удар по моей репутации. И мы будем решать этот вопрос в судебном порядке», — сказала Кудрявцева.

Поклонников телеведущей такая новость, наоборот, рассмешила. Они посоветовали ей не расстраиваться и не мучиться с судебными тяжбами.

«Лера, сегодня Тереза Мэй подала в отставку… Ваших рук дело», — пошутил в комментариях в Instagram один из подписчиков.

Лера Кудрявцева уже на протяжении шести лет находится замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото девятимесячной малышки Кудрявцевой.

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