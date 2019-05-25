Boeing — 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс из Сургута в таджикский город Худжант, успешно приземлился в аэропорту вылета после того, как несколько часов вырабатывал топливо в небе.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в службах организации воздушного движения, причиной ЧП на борту стал «отказ стабилизатора пикирования». Командир воздушного судна принял решение вернуться в Сургут.

Известно, что на борту находились 130 человек, включая троих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в воздухе самолет намотал несколько десятков кругов.