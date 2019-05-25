«Очень жаль»: Журналистка из США назвала гол в ворота сборной РФ случайностью

Матч за выход в финал чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии завершился со счетом 0:1. Американская журналистка Джули Робенхаймер, известная своим оценочным мнением, прокомментировала итоги этой встречи. По ее словам, «красная машина» — сильная команда, а что касается гола финнов в ворота российской сборной, то это глупая случайность.

«У России было как минимум 15 бросков, которые можно было легко реализовать. Но я до сих пор думаю, что команда действительно сильная. А гол финнов можно даже назвать глупой случайностью. Очень жаль, что у России не получилось забить. Они показывали высококлассную игру до последних секунд», — сказала Джули Робенхаймер.

По мнению финского вратаря Кевина Ланкинена, игра со сборной России стала одной из лучших в его карьере. Голкипер смог сохранить ворота в неприкосновенности, отразив 32 броска.

«Ощущения великолепные. Один из лучших матчей в жизни. Я получил настоящее удовольствие от игры», — цитирует Кевина Ланкинена ТАСС.

«Красная машина» продолжит борьбу на чемпионате мира по хоккею в матче за третье место. Игра пройдет 26 мая в 16:45 по московскому времени. Соперником нашей сборной станет сборная Чехии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Красная машина» уступила: Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.