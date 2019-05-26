Huawei отстранили от Wi-Fi Alliance. Что это значит?

Wi-Fi Alliance ограничил участие Huawei в деятельности организации. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Это не значит, что корпорация потеряет доступ к технологии беспроводного интернета. В Wi-Fi Alliance поступили сравнительно мягко, лишив Huawei возможности участвовать в разработке новых стандартов. Представители китайской компании также не смогут находиться на мероприятиях альянса.

А ведь могли полностью исключить Huawei из организации. Так, например, поступил консорциум SD Card Association.