Самые древние суда, сохранившиеся до наших дней, — это Солнечные ладьи. Они были найдены в герметичном подземном тайнике возле пирамиды Хеопса в Египте. По расчет ученых, этим кораблям более четырех с половиной тысяч лет.

Первую Солнечную ладью нашли случайно. В 1954-м возле пирамиды убирали осколки камней, когда наткнулись на треугольную подземную камеру. Она была действительно огромной: один лишь потолок состоял из 40 тяжелых известняковых плит.

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Внутри была запечатана деревянная ладья — правда, в разобранном виде. Она принадлежала сыну Хеопса — фараону Джедефре. После того как ее собрали, стали понятны размеры судна: почти 44 метра в длину и почти шесть в ширину. Десять весельных пар, две кают по девять квадратных метров и низкая осадка, позволявшая идти по рекам.

В герметичной камере находилось 1224 детали, поэтому сборка заняла аж десять лет — без использования современных инструментов. Сейчас Солнечная ладья находится в специальном музее в Гизе.

Солнечная ладья Хеопса в Египте. www.globallookpress.com

Что интересно, на деталях лодки были обнаружены следы эксплуатации, а значит это была не ритуальная ладья, а настоящая. Судя по всему, по ней фараон плавал по Нилу для посещения храмов.

О том, что существует вторая подземная камера, стало известно практически сразу с открытием первой. Но ее открывать не стали, чтобы тщательнее обследовать. Внутри находится еще одна Солнечная ладья, правда меньшего размера и худшей сохранности. Собирать ее начали лишь в 2011-м. Предполагается, что она будет храниться в музее в Гизе, тогда как первая переедет в Большой Египетский музей.

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