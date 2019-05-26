На этой неделе в двух точках нашей планеты были приняты передовые законы будущего. В американском штате Вашингтон легализовали превращение покойников в компост. То есть теперь можно класть усопших в ящик с сеном и опилками, дать там им разложиться и превращаться в мешки удобрений. Потом — по закону — можно выращивать из своих дедушек и тетушек картошку и баклажаны.

Закон пролоббировал стартап, у которого есть патентованная технология компостирования людей. Как пишут СМИ, этот закон очень пригодится в городах, где постоянно растет средняя цена места на кладбище. К тому же это так экологично — взяв свое тело у природы взаймы, после использования возвращать. На самом деле, конечно, наше тело — это по весу всего одна полуторатысячная от того, что мы съедаем, выпиваем и возвращаем матери-земле в течение жизни. Но кого волнуют цифры и факты, если произносится волшебное слово «экология».

«Экологично!» — в США узаконили удобрение земли мертвецами

И вторая новость: в Амстердаме отныне по умолчанию во всех зданиях муниципалитета на всех официальных мероприятиях будет подаваться вегетарианская еда. О мясных или рыбных блюдах придется просить отдельно. Называется инициатива, в рамках которой введена эта новая норма, очень дружелюбно: «Если ты хищник, то дай знать».

Между прочим, многие СМИ — что на западе, что у нас — вот уже год постоянно внушают аудитории: через двадцать лет мясо уйдет в прошлое. Весь мир будет есть только веганские котлеты. Кое-где компании Кремниевой долины уже начали поставлять свое псевдомясо будущего в сети фастфуда.

Псевдомясо стоит дороже настоящего, но зато его есть очень благородно. Ведь пора, наконец, освободить планету от тяжкого бремени животноводства и зажить экологично. И знаете — во всем этом видится какая-то тенденция, что ли. Мы постоянно слышим, как мы неправильно живем и как много места занимаем. Мы слышим лозунг «копите не деньги, а впечатления». Мы читаем, что скоро не останется ни личных машин, ни личных домов. Теперь вот уже и есть мясо становится безнравственным, и требовать себе место для упокоения — тоже некрасиво.

Есть ощущение, что через все эти экологические агитки, веганские стартапы и новые законы очень богатые люди из коллективной Кремниевой долины внушают всем остальным землянам: земляне, обходитесь нам как можно дешевле. Не занимайте места. Ешьте траву. Путешествуйте и фоткайтесь, а детей и наследство по себе не оставляйте. И вообще — ступайте-ка в компост. Кстати, сами эти богатые кремниевые люди находят на земле место и для замков, и для детей, и для своих семейных склепов.

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