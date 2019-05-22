В американском штате Вашингтон приняли законопроект, разрешающий использование тел умерших людей для удобрения почвы, пишет «Лента.ру».

21 мая соответствующий документ подписал губернатор Джей Инсли. Норма представляет компостирование как альтернативу для погребения и кремации. Для этого тело усопшего помещают в специальный шестигранный стальной контейнер с люцерной, древесными опилками и соломой. В течение месяца происходит естественное разложение, а затем родственники умершего могут использовать полученное удобрение в своем саду без вреда для окружающей среды. Такой способ использования мертвецов легализован в Швеции.

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