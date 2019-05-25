США вооружат соседей Ирана на восемь миллиардов долларов

Администрация президента США Дональда Трампа без одобрения Конгресса намерена вооружить арабские страны для «сдерживания агрессии Ирана», пишет «Экономика сегодня».

Госсекретарь США Майк Помпео распорядился одобрить продажу вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии. Речь идет о 22 сделках на общую сумму в 8,1 миллиарда долларов. Принятым в Белом доме решением были возмущены в Конгрессе и Сенате.

До этого Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток полутора тысяч солдат, хотя Пентагон настаивал на увеличении контингента на десять тысяч.

Ранее в МИД РФ призвали американские власти задуматься о возможных последствиях агрессивного поведения в отношении Тегерана.