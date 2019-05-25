США вооружат соседей Ирана на восемь миллиардов долларов

, 7:44 Видео 54

Госдеп одобрил продажу оружия государствам Персидского залива для противодействия Тегерану.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа без одобрения Конгресса намерена вооружить арабские страны для «сдерживания агрессии Ирана», пишет «Экономика сегодня».

Госсекретарь США Майк Помпео распорядился одобрить продажу вооружений Иордании, Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии. Речь идет о 22 сделках на общую сумму в 8,1 миллиарда долларов. Принятым в Белом доме решением были возмущены в Конгрессе и Сенате.

До этого Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток полутора тысяч солдат, хотя Пентагон настаивал на увеличении контингента на десять тысяч.

Ранее в МИД РФ призвали американские власти задуматься о возможных последствиях агрессивного поведения в отношении Тегерана.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!

Последние новости

9:02
Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол поцелуем
8:45
Видео: «ядерная угроза» РФ заставила НАТО изменить военную стратегию
8:31
Экс-солистка «ВИА Гры» поразила Канны эффектным декольте — фото
8:14
С этого дня россияне могут без визы посещать Коста-Рику
8:02
Как Анастасия Волочкова провела очередной отпуск на Мальдивах — видео
7:44
США вооружат соседей Ирана на восемь миллиардов долларов
7:29
Звезда сериала «Сваты» погрузилась в тяжелую депрессию после окончания съемок
7:26
Родителей героини БДСМ-шоу в приморской школе оштрафуют
7:01
Видео: Матильда Шнурова в роскошном черном платье произвела в Каннах небольшой фурор
6:41
Умер Марри Гелл-Манн. Нобелевский лауреат, основавший кварковую теорию
6:21
«Бомба!» Зажигательный танец Бондарчука и Хабенского взорвал соцсети — видео
6:03
Мощное извержение огромного вулкана Агунг на Бали попало на видео
5:29
«Prostituerte»: австрийские журналисты обвинили Кудрявцеву в международном скандале
5:01
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
4:28
Молодой российский режиссер получил приз в Каннах
4:02
Названы предварительные цены бюджетного флагмана Xiaomi Redmi K20
3:29
Видео: Сторонники Гуайдо захватили здание посольства Венесуэлы в США
3:01
Гороскоп на 25 мая: Девы, правильно разыграйте карты!
2:32
В Москве на Котельнической набережной задержали руферов — видео
2:02
Причастность Украины к крушению MH17 допустили в Нидерландах

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама