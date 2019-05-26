Крупный пожар произошел в Красноярском крае ночью в субботу, 25 мая. Пламя охватило жилой четырехквартирный дом, находящийся в деревне Скворцово в Шарыповском районе области. По предварительным данным, в ходе инцидента погибли четыре человека, среди них — трое детей. Еще два жильца дома получили травмы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ране 5-tv.ru сообщал, что в порту Владивостока загорелся корабль — о пожаре в каюте судна сообщили на пульт пожарной охраны около 14:55 24 мая. Уже через десять минут к причалу на улице Калинина прибыли пожарные и начали тушить возгорание.