Зеленский назвал авиаконструктора Сикорского «знаменитым украинцем»

Владимир Зеленский поздравил со 130-летием авиаконструктора Игоря Сикорского, попутно записав того в «знаменитые украинцы». Президент Украины 26 мая разместил у себя в Facebook поздравление, в котором порассуждал о роли Украины в истории.

«Уверен, что Сикорский всегда будет вдохновлять новых украинских изобретателей не только в Киевской политехнике (Киевский политехнический институт — Прим. ред.), которая носит его имя, но и по всей Украине, которая ежегодно обогащает мир новыми талантами», — написал Зеленский.

Не забывая о своем новом статусе, Зеленский завершил пост своеобразным лозунгом — он поставил для себя задачу «открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Порошенко приписал Малевича к представителям «украинского авангарда».