Американская база ВВС Неллис показала своего «Призрака» — самолет F-16 покрашенный в камуфляж, крайне напоминающий российский Су-57. Видео с полетом «Призрака» доступно в Facebook-аккаунте авиабазы.

Командир 57-го авиакрыла ВВС США Роберт Новотны предложил выбрать пользователям сети, какой из камуфляжей больше всего походит на российский Су-57. В итоге была выбрана схема под названием «Гадюка» — ее и можно лицезреть на видео от авиабазы Неллис. Отмечается, что американский F-16 перекрасили под российский Су-57, чтобы сделать обучение пилотов более реалистичным.

Ранее 5-tv.ru показывал, как российские бомбардировщики снова встретились с истребителями США у берегов Аляски.