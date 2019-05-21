Мать распознала раковую опухоль по странности на фотографии своей малышки

Жительница австралийского штата Квинсленд совершенно случайно заметила признаки раковой опухоли у своей дочери. Она разглядывала фотографии своей малышки и обратила внимание на странный белый отблеск на ее глазу. Женщину это сильно взволновало, и она повела своего ребенка на обследование. Об этом сообщает новостной портал Seven News.

7news.com.au

Диагноз врачей был неутешительным. У девочки нашли ретинобластому — злокачественную опухоль сетчатки глаза. Юной пациентке потребовалась операция, в результате которой хирурги удалили ей левый глаз.

После этого инцидента доктора порекомендовали матерям чаще осматривать своих детей в клиниках, в противном случае у ребенка может развиться смертельно опасное заболевание, о котором родители могут даже не догадываться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врач назвал основные причины высокой смертности учеников в школах.