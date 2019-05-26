Видео: сын экс-министра сбил сотрудника ДПС в Москве, скрываясь от преследования

Сын бывшего министра спорта Московской области Амира Галлямова — Тимур — оказался участником громкого ДТП. Молодой человек сбил инспектора ДПС, трогаясь со светофора.

Известно, что полицейские остановили автомобиль Тимура, однако тот решил не починяться требованию сотрудников правоохранительных органов и уехал с места дежурства экипажа. Инспекторы начали погоню за нарушителем, которая и привела к вопиющим последствиям.

Сотрудникам ДПС удалось нагнать Галлямова на пересечении Мосфильмовской и Минской улиц столицы — Тимур остановился на светофоре. Один из инспекторов вышел из служебного автомобиля и направился к машине юноши, когда тот неожиданно начал движение, вывернув колеса своего авто в сторону полицейского. После этого молодой человек снова скрылся с места происшествия, однако уловка ему не помогла — юноша в скором времени был задержан.

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