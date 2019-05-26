Видео: «эмоджиональный» флешмоб в Петербурге увенчал хештег СПБ

26 мая жители и гости Санкт-Петербурга принимают участие в праздничных мероприятиях по случаю 316-й годовщины со дня основания.

По Невскому проспекту прошла колонна барабанщиков, участники которой устроили самое массовое барабанное крещендо. Барабанную дробь одновременно выполнили 556 человек. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали достижение, рекорд будет опубликован через две недели.

Далее на главной улице в Северной столице стартовал «эмоджиональный» флешмоб, который увенчал гигантский хэштег #СПБ с сердечком. Рядом красовались ростовые куклы в форме популярных эмодзи.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео рекордного барабанного крещендо в Петербурге.