Явка — 100%! Маленькое село на Чукотке установило рекорд на выборах

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 15 0

Ванкарем стал уже третьим населенным пунктом Чукотки, где зафиксирована рекордная дисциплина.

100% жителей села на Чукотки пришли на выборы

Фото: 5-tv.ru

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Ванкарем стал третьим селом на Чукотке со 100%-ной явкой на выборы

В небольшом селе Ванкарем на Чукотке все включенные в список избиратели приняли участие в голосовании. На участке зарегистрированы 60 человек — все они пришли отдать свои голоса во второй день выборов. Об этом ТАСС сообщили в окружной избирательной комиссии.

Жители Ванкарема голосуют на выборах депутатов Государственной думы, а также депутатов Думы Чукотского автономного округа VIII созыва.

В региональном избиркоме отметили, что Ванкарем стал уже третьим населенным пунктом Чукотки, где зафиксирована 100%-ная явка. Накануне такие показатели показали жители сел Нутэпэльмен и Нешкан.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Одновременно в регионах России проводятся другие избирательные кампании. В частности, в 39 субъектах выбирают депутатов законодательных собраний, а в ряде регионов — высших должностных лиц.

Всего в ходе нынешней избирательной кампании замещению подлежат около 23 тысяч мандатов.

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