В Москве установлен желтый уровень погодной опасности

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 35 0

Из-за тумана может ухудшиться видимость на дорогах.

Какая погода будет в Москве на ближайших выходных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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В Москве установлен желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ журналистам ТАСС.

«В период с полуночи до 08:00 мск субботы, 19 сентября, в Москве и Подмосковье местами ожидается туман, желтый погодный уровень», — говорится в сообщении.

Предупреждение связано с ожидаемым ночью и утром туманом, а также ухудшением видимости до 200-700 метров. Желтый уровень предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий.

В свою очередь власти Москвы призвали автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какую погоду ждать жителям столицы и Подмосковья на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, ожидается существенное снижение температуры. С началом астрономической осени (с 23 сентября) в регион придут продолжительные дожди. Однако прогноз может корректироваться по мере приближения даты.

Также синоптики предупреждали об ожидаемой аномально теплой и влажной зиме в России. Заметное климатическое отклонение затронет почти всю территорию страны, за исключением Арктической зоны, севера Сибири, Чукотки и районов у Берингова и Чукотского морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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