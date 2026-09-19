Шесть детей госпитализированы после ужина в лагере на Сахалине

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 17 0

Роспотребнадзор и СК проводят проверку.

Отравление в лагере на Сахалине. Подробности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Шесть детей госпитализированы после ужина в лагере на Сахалине

В Сахалинской области произошло массовое отравление в детском оздоровительном лагере «Юбилейный». Шесть детей с признаками пищевого отравления были госпитализированы в инфекционное отделение Детской областной больницы.

Накануне после ужина несколько воспитанников пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Организаторы вызвали скорую помощь — около 23 часов медики вывезли шестерых ребят.

Двоих детей позже забрали родители, еще четверо остаются в инфекционном отделении. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Столовая лагеря закрыта, на месте работают специалисты Роспотребнадзора. Следственный комитет проверяет факт пищевого отравления детей. Министерство образования Сахалинской области также выясняет причины произошедшего. Смену в «Юбилейном» планируют завершить сегодня.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Волгограде пенсионерка скончалась после отравления грибами. Сейчас по факту смерти проводится проверка. Специалисты устанавливают, где именно женщина собрала грибы и как их готовила перед употреблением.

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