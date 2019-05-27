Основатель Huawei выступил против ответных мер КНР в отношении Apple — видео

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Жэнь Чжэнфэй подчеркнул, что Apple — ведущая компания в мире, без которой не было бы мобильного интернета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, wikipedia.org

Основатель и исполнительный директор Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что руководство компании выступает против введения ответных мер в отношении американской Apple в ответ на действия США, сообщает RT.

«Прежде всего, такое не произойдет. Во-вторых, если такое произойдет, то я первый выражу протест. Apple — это ведущая в мире компания, без нее не было бы мобильного интернета», — заявил Жэнь Чжэнфэй.

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Основатель Huawei добавил, что если бы Apple не существовала, то мир не смог бы увидеть окружающую красоту. Кроме того, Жэнь Чжэнфэй считает «яблочную компанию» своим учителем, против которой он никогда не пойдет.

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