Звезды мирового кино Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили вражду после развода и договорились о будущем, пишет американский таблоид Entertainment Tonight.

Речь идет о воспитании шестерых общих детей. Отмечается, что бывшие супруги решили забыть о склоках и договорились жить в мире ради наследников.

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«Оба поняли, что нужно двигаться дальше. Больше никакой драмы. Вся пыль улеглась», — цитирует издание слова источника.

После 12 лет брака Питт и Джоли строят свою личную жизнь заново и стараются уделять большую часть времени детям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о многомиллионных алиментах, которые Брэд Питт будет платить Джоли на содержание детей.