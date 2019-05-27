«Танцуют все»: Овечкин отжег под песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Александр Овечкин станцевал на ужине сборной России, который состоялся в Словакии после награждения призеров чемпионата мира по хоккею. Видео с танцующим Овечкиным опубликовано в фанатском Instagram «Вашингтон Кэпиталз». Александр «отжигает» под знаменитую композицию из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Как провозгласил управдом Иван Васильевич Бунша, переодетый в Ивана Грозного: «Танцуют все».

Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Российская сборная завоевала в Словакии бронзовые медали чемпионата мира, обыграв в матче за третье место сборную Чехии по буллитам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский вратарь Василевский вошел в символическую сборную чемпионата мира по хоккею.