Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Насти Вовченко

, 9:36 Эфирная новость 37

У девочки остеосаркома — опухоль костной ткани. На помощь пришли вы, зрители Пятого канала.

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Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 249

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала семилетняя Настя.

У девочки остеосаркома. Год она сражается с опухолью, и до полной победы над онкологией остался всего один шаг. Пораженную бедренную кость необходимо заменить на дорогостоящий эндопротез.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 10 миллионов 153 тысячи 784 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пятый канал подвел итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць. Двухлетняя девочка борется с опухолью нервной системы — зрители Пятого канала собрали для нее 9 миллионов 657 тысяч 682 рубля.

Тема:
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