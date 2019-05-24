Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Насти Вовченко

Сегодня подводим итоги акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стала семилетняя Настя.

У девочки остеосаркома. Год она сражается с опухолью, и до полной победы над онкологией остался всего один шаг. Пораженную бедренную кость необходимо заменить на дорогостоящий эндопротез.

На помощь пришли вы, зрители Пятого канала. Всего за один день вы перечислили в фонд «Подари жизнь» 10 миллионов 153 тысячи 784 рубля. Спасибо вам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пятый канал подвел итоги «Дня добрых дел» для Софьи Тыць. Двухлетняя девочка борется с опухолью нервной системы — зрители Пятого канала собрали для нее 9 миллионов 657 тысяч 682 рубля.