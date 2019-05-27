Экс-солистка «Блестящих» и ведущая «Дома-2» Ольга Орлова устроила в своем Instagram опрос — что ее подписчики предпочитают носить дома? При этом она показала свое домашнее облачение: простой вафельный халат. Тем не менее, на фотографии она предстала в макияже и показала свои длинные ноги.

«Вот, что я за человек, при большом количестве самых разнообразных красивых, шелковых и кружевных, все равно чаще всего надеваю обычный вафельный!» — написала Орлова.

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Кто-то из фолловеров действительно начал рассказывать, в чем ходит дома. Некоторые принялись злорадствовать.

«Из отеля в Турции?»

«Оля, зачем выставлять то, что не очень?»

«Только встала, а уже намалевана!»

«К ортопеду нужно зайти, Оленька. Есть задатки» — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Орлова попросила не кормить ее слишком жирными бургерами.