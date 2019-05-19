«Замуж не выйду»: Ольга Орлова попросила не кормить ее слишком жирными бургерами

Бывшая солистка группы «Блестящие» — певица Ольга Орлова — поделилась с поклонниками моментами своих выходных. Она выложила в сторис видео с фуршета, на котором вместе с друзьями собирается есть бургеры. При этом фаст-фуд приготовлен далеко не традиционным способом, а с добавлением вишневого варенья. Это, как призналась певица в одном из роликов, заставило ее немного переживать.

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«Не надо девушкам, а то мы замуж никогда не выйдем. Ну, я не выйду. Некоторые уже замужем», — обратилась Орлова к приятелю в ответ на его предложение оставить сладкие бургеры женской половине компании.

«Можно не портить мою фигуру? Можно не портить мою идеальную фигуру, которую еще никто не видел», — продолжила иронизировать артистка в следующем сторис.

Также на видео в Instagram Ольги Орловой можно заметить телеведущую Ксению Бородину, которая, по ее словам, приехала на дружеский вечер с больным горлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники Орловой раскритиковали ее платье.