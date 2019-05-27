Поп-звезда украинского происхождения Ани Лорак предстала перед подписчиками в латексном платье, эффектно подчеркивающем изгибы тела.

Новый образ Каролины Куек (настоящее имя певицы) вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни фолловеры нашли его восхитительным.

«С каждым днем восхищаюсь твоей красотой все больше и больше, Каролина!»;

«Невероятная красотка! 😘😍»;

«Платье потрясающе сидит на вас, взгляд оторвать невозможно»;

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Были и те, кому Лорак в этом наряде показалась неестественной.

«Что с собой сделала! Кукла резиновая»;

«Грудь сделали круто»;

«Да и рот тоже».

Отдельная категория пользователей продолжала терроризировать звезду вопросами о свадьбе или хотя бы дуэте с Сергеем Лазаревым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о белоснежном платье, в котором Каролина заявилась на музыкальную премию.