Поп-звезда украинского происхождения Ани Лорак предстала перед подписчиками в латексном платье, эффектно подчеркивающем изгибы тела.
Новый образ Каролины Куек (настоящее имя певицы) вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Одни фолловеры нашли его восхитительным.
«С каждым днем восхищаюсь твоей красотой все больше и больше, Каролина!»;
«Невероятная красотка! 😘😍»;
«Платье потрясающе сидит на вас, взгляд оторвать невозможно»;
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Были и те, кому Лорак в этом наряде показалась неестественной.
«Что с собой сделала! Кукла резиновая»;
«Грудь сделали круто»;
«Да и рот тоже».
Отдельная категория пользователей продолжала терроризировать звезду вопросами о свадьбе или хотя бы дуэте с Сергеем Лазаревым.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о белоснежном платье, в котором Каролина заявилась на музыкальную премию.