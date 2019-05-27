Задержаны двое подозреваемых по делу об утонувшей Audi волейболиста «Зенита»

Золотая иномарка олимпийского чемпиона найдена утопленной в петербургском пруду. Несколько фактов никак не удается совместить в одну картину — что за история случилась с Александром Волковым, волейболистом из клуба «Зенит» и с его призовой Audi?

Спортсмен уверяет, что не был в момент ЧП за рулем, а узнал обо всем от полиции. Узнал, что его авто прострелено, в салоне лежат тряпки, предположительно со следами от крови. Чем глубже в воду — тем больше вопросов. Если сам Волков, как он говорит, ездил на иномарке редко, зачем, буквально неделю назад, сделал дорогой вызывающий тюнинг?

«В автомобиле никаких пулевых отверстий не было. Это сплетни и слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью. Что именно произошло и как именно характеризовать произошедшее — это работа правоохранительных органов», — заявил пресс-атташе волейбольного клуба «Зенит» Владимир Можайцев.

Полицейские сейчас выясняют, при каких обстоятельствах золотистая Audi оказалась в водоеме. Дорогую иномарку уже вытащили на берег. Ее осматривают специалисты. Задержано и двое подозреваемых. По предварительным данным, молодые люди пытались снять с машины номера.

Александр Волков стал обладателем Audi за участие в лондонской Олимпиаде семь лет назад. Сейчас он выступает в петербургском «Зените». До этого Волков играл за московское «Динамо», «Газпром-Югра», казанский «Зенит», итальянский «Кунео» и московский «Луч».

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео из салона, где оттюнингованное авто спортсмена выезжает после преображения.