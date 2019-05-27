Эксклюзивное видео: тюнингованная Audi волейболиста «Зенита» выезжает из сервиса после преображения

, 17:43 Эксклюзивное видео 152

Через несколько дней люксовый автомобиль был обнаружен в пруду в Приморском районе Северной столицы.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, , instagram @volkov_alexander18

В распоряжении 5-tv.ru оказали кадры, как свеже тюнингованный автомобиль Audi игрока волейбольного «Зенита» Александра Волкова 20 мая выезжает после преображения из салона.

Автомобиль немецкого автопрома после работы специалистов превратился в ярко-золотой люкс-класс с характерным рисунком на капоте. 

По одной из версий, которая обсуждалась в первые часы, на автомобиле могли решить покататься сотрудники салона. Такой случай уже был зафиксирован в Петербурге, когда сотрудник автосервиса разбил находящийся в ремонте Maserati. Однако в салоне заявили, что Волков забрал ее лично.

Пятый канал

Как сообщал ранее 5-tv.ru, баскетболист заявил правоохранителям, что не имеет ни малейшего представления, как столь приметный автомобиль оказался в пруду, спустя шесть дней после вышеуказанных событий. Он оставлял машину на платной стоянке. Еще больше вызывает вопросов информация о том, что возможно на кузове авто были обнаружены пулевые отверстия.

Пока возможно криминальная история только обрастает версиями. Что, например, делали в машине тряпки бурого цвета? В волейбольном клубе «Зенит» заявили, что подаренный Волкову за победу на Олимпиаде — 2012 автомобиль был угнан 26 мая, а позднее был найден в пруду.

Эксклюзивное видео: тюнингованная Audi волейболиста «Зенита» выезжает из сервиса после преображения

1/2
2/2

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.46
-0.15 72.19
-0.13
Гороскоп на 27 мая: Тельцы, ваша жизнь круто изменится!

Последние новости

18:44
Политический кризис в Австрии закончился вотумом недоверия правительству Курца
18:27
Пятый канал стал организатором «Алых парусов» в 2019 году
18:16
Фото: сын Королевой закрутил роман с участницей «Дом-2»
17:59
Завораживающее видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31
17:43
Эксклюзивное видео: тюнингованная Audi волейболиста «Зенита» выезжает из сервиса после преображения
17:42
«52 оттенка красного» — Шукшина показала архивное фото в честь дня рождения
17:27
В России отменен внутрисетевой роуминг
17:13
Видео авто олимпийца-волейболиста Волкова, выловленного из пруда в Петербурге
16:56
«Лахта центр» поздравил Петербург масштабной видеопанорамой с высоты 360 метров
16:45
«Из отеля в Турции?» — В сети обсуждают домашний наряд Ольги Орловой
16:32
Мигрант в Петербурге выпрыгнул с четвертого этажа, сбегая от похитителей
16:19
«Хотеть на ручки — это семейное»: Асмус растрогала подписчиков фото с дочерью
16:10
Что грозит «золотому ребенку» Галлямову за наезд на сотрудника ГИБДД
15:55
Звездный состав и «Похороны демократии»: как прошли выборы в Европарламент
15:43
Соратник главы карельского «Мемориала» получил девять лет колонии за педофилию
15:40
Путин предложил подумать о залоге как о мере пресечения для бизнесменов — видео
15:29
«Шили более часа»: Дочь Салтыковой рассказала, как собака разорвала ее лицо
15:22
Неизвестный напал с ножом на сотрудников редакции «Родина» в Ставрополье
15:15
Видео: Матвиенко и Беглов возложили цветы к Медному всаднику
15:06
Ну и что же тут криминального? Малкин станцевал под Аллегрову после победы над чехами

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама