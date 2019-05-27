Эксклюзивное видео: тюнингованная Audi волейболиста «Зенита» выезжает из сервиса после преображения

В распоряжении 5-tv.ru оказали кадры, как свеже тюнингованный автомобиль Audi игрока волейбольного «Зенита» Александра Волкова 20 мая выезжает после преображения из салона.

Автомобиль немецкого автопрома после работы специалистов превратился в ярко-золотой люкс-класс с характерным рисунком на капоте.

По одной из версий, которая обсуждалась в первые часы, на автомобиле могли решить покататься сотрудники салона. Такой случай уже был зафиксирован в Петербурге, когда сотрудник автосервиса разбил находящийся в ремонте Maserati. Однако в салоне заявили, что Волков забрал ее лично.

Пятый канал

Как сообщал ранее 5-tv.ru, баскетболист заявил правоохранителям, что не имеет ни малейшего представления, как столь приметный автомобиль оказался в пруду, спустя шесть дней после вышеуказанных событий. Он оставлял машину на платной стоянке. Еще больше вызывает вопросов информация о том, что возможно на кузове авто были обнаружены пулевые отверстия.

Пока возможно криминальная история только обрастает версиями. Что, например, делали в машине тряпки бурого цвета? В волейбольном клубе «Зенит» заявили, что подаренный Волкову за победу на Олимпиаде — 2012 автомобиль был угнан 26 мая, а позднее был найден в пруду.