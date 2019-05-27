Серфер попал под «Метеор» в акватории Финского залива — видео

, 20:01 Эксклюзивное интервью 60

МЧС продолжает поиски молодого мужчины, но очевидцы утверждают, что шансов выжить у него не было.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В акватории Финского залива, возле Морской набережной, сотрудники МЧС ищут серфера, пропавшего после наезда на него скоростного судна «Метеор». Как сообщил 5-tv.ru начальник Управления информации и связям с общественностью ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка, ЧП произошло днем в понедельник, 27 мая, когда судно двигалось в направлении к Северной столице.

На данный момент спасателям удалось обнаружить в воде обломки парусника, фото которых появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Пятый канал

Вместе с тем привлечение водолазов к поискам пропавшего из-за сильных волн пока невозможно.

Как рассказывают очевидцы, серфер не увидел надвигающуюся угрозу, так как его обзору мешал непосредственно парус. В то же самое время, капитан судна не подал сигнала предупреждения и не отвернул в сторону, хотя мужчина на доске не совершал непредсказуемых действий.

Свидетели ЧП также считают, что шансов выжить у мужчины было крайне мало — вместе со своим оборудованием для катания он полностью попал под днище «Метеора».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о трагедии в Финском заливе, когда неподалеку от Канонерского острова лодка потеряла ход и начала тонуть вместе с пассажирами.

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