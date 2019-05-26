Россия одолела Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019

, 19:23 2 821

Голкипер российской команды Андрей Василевский отразил все послематчевые броски чехов.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: REUTERS, Instagram @iihfhockey

Игра за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии в воскресенье, 26 мая, завершилась серией буллитов и победой подопечных Ильи Воробьева.

Счет в так называемом «утешительном финале» открыли россияне усилиями Михаила Григоренко. Однако еще в первом периоде чехи не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед — отличились Михал Ржепик и Донминик Кубалик.

В самом начале второй двадцатиминутки Артем Анисимов с паса Никиты Гусева восстановил равный счет — 2:2. Третий период прошел в упорной борьбе, но без забитых шайб.

В дополнительное время команды играли три на три, однако за десять минут не смогли поразить ворота друг друга.

В серии буллитов сильнее оказались россияне со счетом 2:0. Сборная Чехии так и не смогла поразить ворота непробиваемого Андрея Василевского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена Овечкина раскритиковала болельщиков после поражения от финнов.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.61
0.12 72.32
0.48
Гороскоп на 26 мая: прогоните демонов, Водолеи!

Последние новости

19:50
В МВД РФ прокомментировали ДТП с сыном экс-министра в Москве
19:41
«Спасибо всем!»: Дочь Алсу впервые заговорила о «Голосе»
19:28
Видео: «эмоджиональный» флешмоб в Петербурге увенчал хештег СПБ
19:23
Россия одолела Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019
19:06
Мать погибла, спасая детей в аварии на Алтае — видео
18:54
Видео: Следком не нашел следов избиения у умершего в СИЗО заключенного
18:42
Видео: сын экс-министра сбил сотрудника ДПС в Москве, скрываясь от преследования
18:29
В День города в Петербурге установлен мировой рекорд — видео
18:14
Маркл отказалась обедать с «женоненавистником» Трампом на официальном приеме
17:59
«Мне 50!»: Анжелика Варум отметила юбилей дерзким фото
17:36
Фото: ЧП произошло в самолете, которым летела Рита Дакота с дочерью
17:09
«Прям невеста» — Ани Лорак удивила свадебным образом на музыкальной премии
16:52
«С ним можно идти в разведку»: Герелло о личном опыте общения с Бегловым
16:35
Задача на умножение: школьникам в России не хватает мест в классах
16:19
Участие президента Зеленского в «Лиге смеха» расценили как агитацию перед выборами в Раду
15:54
Решение гамбургского трибунала по украинским морякам не повлияет на интересы РФ
15:36
«Апокалипсис»: Семенович изменила голос и рассказала о проблемах на концерте
15:23
Видео: 7 смертельно опасных состояний для женщин
15:14
Коломойский призвал Зеленского поступить как Греция и объявить дефолт
14:58
Неизвестный напал на племянника экс-министра обороны Пакистана в Москве

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ предстоящего матча финала Лиги Чемпион
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала «Марафон добра» вошел в каталог «Лучшие социальные проекты России»

«Лучшие социальные проекты России» — ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и выявление лучших практик гражданской активности. Проект Пятого канала был представлен Экспертному жюри в категории «Социально-ответственные СМИ».

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама