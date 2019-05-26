Россия одолела Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019

Игра за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии в воскресенье, 26 мая, завершилась серией буллитов и победой подопечных Ильи Воробьева.

Счет в так называемом «утешительном финале» открыли россияне усилиями Михаила Григоренко. Однако еще в первом периоде чехи не только смогли сравнять счет, но и выйти вперед — отличились Михал Ржепик и Донминик Кубалик.

В самом начале второй двадцатиминутки Артем Анисимов с паса Никиты Гусева восстановил равный счет — 2:2. Третий период прошел в упорной борьбе, но без забитых шайб.

В дополнительное время команды играли три на три, однако за десять минут не смогли поразить ворота друг друга.

В серии буллитов сильнее оказались россияне со счетом 2:0. Сборная Чехии так и не смогла поразить ворота непробиваемого Андрея Василевского.

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