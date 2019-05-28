«Классика на Дворцовой»: мировые оперные звезды поздравили Санкт-Петербург с праздником

, 1:42 Эфирная новость 19

Грандиозное шоу прошло под проливным дождем, но собрало тысячи зрителей.

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Фото, видео: ТАСС/Рюмин Александр, Пятый канал

«Классика на Дворцовой». В этом году не просто концерт, а подвиг для каждого артиста и зрителей в вечерних платьях. Сверху — ледяной дождь, сбоку — пронизывающий ветер.

Солисты берут высокие ноты, а изо рта идет пар. Танцовщики падают. Публика ежится. Но никто не сдается.

Уязвимость перед климатическими условиями — единственный недостаток театра под открытым небом. Зато декорации здесь самые роскошные: занавес — это фасад Зимнего дворца, зрителей погружают в оптическую иллюзию — ее создают экраны по периметру сцены, а над головами парит огромная люстра.

Ян Воскресенский наблюдал за этим противостоянием высокого искусства и высших сил.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию с грандиозного 3D-шоу на Дворцовом мосту в Петербурге.

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