«Классика на Дворцовой»: мировые оперные звезды поздравили Санкт-Петербург с праздником

«Классика на Дворцовой». В этом году не просто концерт, а подвиг для каждого артиста и зрителей в вечерних платьях. Сверху — ледяной дождь, сбоку — пронизывающий ветер.

Солисты берут высокие ноты, а изо рта идет пар. Танцовщики падают. Публика ежится. Но никто не сдается.

Уязвимость перед климатическими условиями — единственный недостаток театра под открытым небом. Зато декорации здесь самые роскошные: занавес — это фасад Зимнего дворца, зрителей погружают в оптическую иллюзию — ее создают экраны по периметру сцены, а над головами парит огромная люстра.

Ян Воскресенский наблюдал за этим противостоянием высокого искусства и высших сил.

Ранее 5-tv.ru вел прямую трансляцию с грандиозного 3D-шоу на Дворцовом мосту в Петербурге.