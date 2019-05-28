Глава Минздрава РФ рассказала о новых стандартах обучения в школе

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Как сообщила Вероника Скворцова, образовательные учреждения в ближайшее время обяжут обучать детей заботе о своем здоровье и грамотному оказанию первой помощи.

Фото: Известия

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова рассказала, что российских школьников научат грамотно оказывать первую медицинскую помощь. Как пояснила глава Минздрава, нововведения в школьную программу разрабатываются совместно с Министерством просвещения.

Скворцова пояснила, что обучение детей навыкам, которые помогут им быть здоровыми и помогать сохранить здоровье другим, будет поделено на четыре возрастные категории.

«Кроме учебников для четырех возрастных групп будут дневнички, как когда-то по природоведению. Личной гигиене нужно обучать детей с трех до шести лет. Дети постарше могут усваивать более сложные знания: как можно регулировать состояние здоровья, на что надо обращать внимание. Старшие дети — 10-е и 11-е классы — должны уметь оказывать первую помощь», — сообщила министр в интервью «Известиям».

Скворцова подчеркнула, что учащиеся средних и старших классов должны знать, как самостоятельно измерить пульс и давление, как распознать сбой в организме и как вызвать «скорую» в случае необходимости. Внедрить новую программу оба министерства надеются в ближайшее время.

«Мы очень торопимся и хотим, чтобы это было внедрено в будущем году. Самое главное, чтобы это не было только на школьных занятиях», — подчеркнула Вероника Скворцова и отметила, что работа также ведется с Министерством культуры, поскольку планируется создание профилактических сериалов и фильмов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России вступили в силу новые правила диспансеризации.

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