Видео: Певица МакSим впервые появилась на публике после страшной аварии

Фанаты певицы МакSим выдохнули с облегчением. Девушка выступила в Ташкенте впервые с момента страшной аварии, которая произошла в Европе. Судя по кадрам, которые сняли поклонники, певица находится в отличной форме.

МакSим дала сольный концерт с «живым» звуком. Публика горячо приняла любимую артистку, а та пообещала вернуться в ближайшее время.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица попала в жуткую аварию во время путешествия по Европе. У автомобиля, в котором находилась поп-звезда, лопнуло колесо и машину вынесло прямо на обочину. Артистка получила многочисленные травмы и гематомы. У девушки даже случилась кратковременная потеря памяти.

К счастью, организм МакSим выдержал это испытание и сейчас певица готова к новым творческим свершениям.