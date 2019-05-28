Фото: Диана Шурыгина поселилась по соседству с Ивлеевой и Шпицей

О Диане Шурыгиной вся страна узнала после громкого скандала с изнасилованием. Спустя несколько лет после нашумевшей истории жизнь девушки заметно наладилась — Диана вышла замуж за телеоператора Андрея Шлянина и переехала в элитный жилой комплекс на Дмитровском шоссе в Москве.

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Теперь 20-летняя Шурыгина соседствует с Ефимом Шифриным, Катериной Шпицей и Настей Ивлеевой. Как сообщает издание StarHit, Диана с мужем живут на 25 этаже, а из окон их квартиры открывается роскошный вид на столицу.

Свободное время пара часто проводит в торговом центре на Ходынском поле — супруги ходят на шоппинг и посещают кафе. Однако дома Диана, по ее собственным словам, тоже готовит.

«Обычно мое утро начинается в 10:00–11:00 — по-разному. Но я стараюсь вставать пораньше. Чаще всего по утрам у меня плохое настроение и, чтобы скорее его улучшить, я бегу завтракать, причем плотно. Утреннее меню бывает разным: это может быть омлет или яичница с сыром или помидорами, часто готовлю сырники и манники, иногда каши и мюсли», — рассказывает Шурыгина в своем влоге.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Instagram высмеяли «семейные советы» Дианы Шурыгиной.