Видео: стоит ли подкармливать городских голубей?

Кормление голубей — один из неотъемлемых элементов прогулок в парке. Но действительно ли стоит это делать, и если да — то чем кормить городских птиц и какие меры предосторожности предпринимать? 5-tv.ru делится информацией со своими читателями.

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Во многих европейских столицах кормление голубей запрещено законом: одна особь оставляет на памятниках, фасадах и тротуарах около десяти килограммов помета в год. Кроме того, голуби являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и орнитоза — инфекция может вызвать не только интоксикацию и лихорадку, но и поражение легких и центральной нервной системы. При этом птица-резервуар внешне может выглядеть абсолютно здоровой.

Однако совсем отказываться от контакта с городскими голубями не стоит. Для многих жителей мегаполисов общение с птицами — практически единственный способ коммуникации с живой природой. В российском климате голубей даже не возбраняется кормить, поскольку в холодный зимний период птицам очень трудно прокормить себя самостоятельно. Но подходить к выбору лакомства для голубей стоит ответственно.

Например, распространенная традиция подкармливать птиц свежим хлебом или хлебными крошками на деле губительна для пернатых. Пищеварительная система голубя не способна переварить такой продукт — в результате проглоченный птицей хлеб просто забивает ей зоб и блокирует усвоение питательных веществ из продуктов, которые голубь съест позже. Зато угощение в виде мелкой крупы — пшеницы, проса или ячменя — пойдет им на пользу.

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