Уникальная фотовыставка «Белый цветок» открылась в Петербурге

В Петербурге в здании Московского вокзала открылась фотовыставка: «Благотворительная акция Белый цветок».

На стендах снимки, рассказывающие об истории этого праздника и его современности. Впервые акция была проведена в 1911 году по инициативе императора Николая II. На улицы Северной столицы выходили волонтеры и раздавали прохожим белые цветы, получая взамен пожертвования. Деньги шли на лечение больных туберкулезом.

День милосердия возродили в 2006 году. Его символом по-прежнему остается белый цветок. Добровольцы собирают средства на поддержку детского хосписа.

«Для каждого из нас, кто охвачен бегом событий, очень важно в какой-то момент остановиться для того, чтобы посмотреть на людей, живущих рядом, увидеть проблемы с которыми каждый сталкивается и на мгновение стать добрее», — сказал протоиерей Санкт-Петербургской епархии Александр Ткаченко.

Выставка открылась не только в Петербурге, но и на всех вокзалах Москвы. Ну, а 1 июня в День защиты детей на улицы российских городов выйдут сотни волонтеров с белыми цветами. Они будут раздавать их прохожим, как символ добра и надежды.

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