Репортаж: Как золотая Audi волейболиста из «Зенита» оказалась в петербургском пруду

Золотая иномарка олимпийского чемпиона найдена утопленной в петербургском пруду. Несколько фактов никак не удается совместить в одну картину. Что за история случилась с Александром Волковым — волейболистом из клуба «Зенит»? И с его призовой Audi.

Спортсмен уверяет, что не был в момент ЧП за рулем, а узнал обо всем от полиции.

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Узнал, что его авто прострелено, в салоне лежат тряпки, предположительно со следами от крови.

Чем глубже в воду — тем больше вопросов. Если сам Волков, как он говорит, ездил на иномарке редко, зачем, буквально неделю назад, сделал дорогой тюнинг?

В мутной истории разбирался Дмитрий Зименкин

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что задержаны двое подозреваемых по делу об утонувшей Audi волейболиста «Зенита».