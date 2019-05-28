Видео: строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В Перми на строительной площадке ураганным ветром снесло башенный кран. Момент падения сняли очевидцы.
Крановщица, которая была в кабине, получила тяжелые травмы и сейчас в больнице. Повреждены три жилых дома и автомобиль, на которые упала высотная конструкция. В помещениях находились 17 человек, в том числе трое детей. Предварительно, никто не пострадал.
Для людей готовят пункты временного размещения. Следователи начали собственную проверку. Сейчас идет разбор завалов.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП во Владивостоке. Рухнувшая стена жилого дома превратила автомобили в груду металла. Причиной всему мощный шторм, который бушует в регионе.