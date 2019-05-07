Минприроды готовит запрет на одноразовую пластиковую посуду в России

Минприроды России готовит запрет на продажу пластиковой одноразовой посуды в РФ, сообщает РИА Новости. Глава ведомства Дмитрий Кобылкин пояснил, что министерство поддерживает мировую тенденцию на сокращение использования пластика и борьбу с загрязнением окружающей среды.

«Многие крупные торговые сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять» , — добавил Кобылкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как за чистоту природы борются в Нидерландах. Власти Амстердама запретили использование в городе автомобилей и мотоциклов на дизеле и бензине. К 2030 году такой транспорт должен будет целиком исчезнуть с улиц голландской столицы.