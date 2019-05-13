Журналистка Тина Канделаки напомнила своим подписчикам в Instagram о Дне экологического образования. Под фотографией, где телеведущая предстала в томном образе, Канделаки рассказала о хрупком балансе в экосистеме.

Instagram @tina_kandelaki

«Если мы не научимся беречь мир вокруг и не избавимся от привычки потребительского отношения к планете, наши потомки попадут в техногенную антиутопию, где все, что им останется, будет борьбой за выживание», — написала она.

В комментариях поклонники решили, что Тина Канделаки сгущает краски и, пользуясь случаем, рекламирует косметические средства. В то же время, многим понравилось ее платье с открытыми плечами, подчеркивающее прекрасную фигуру.

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