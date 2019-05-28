Мать актрисы театра Романа Виктюка стала жертвой мошенников

Мать актрисы московского театра Романа Виктюка Олеси Быкодеровой стала жертвой предприимчивых мошенников.

Как стало известно 5-tv.ru, женщина разместила объявление о поиске работы на известном онлайн-ресурсе. Возможный работодатель нашелся быстро. Позвонил некий мужчина и сказал, что ищет сиделку для своей пожилой мамы, добавив, что та с ней в ближайшее время свяжется.

Через некоторое время с матерью актрисы связалась некая женщина и договорилась с ней о встрече у себя дома, попросив по дороге приобрести ей продукты и лекарства. Позже пожилой даме снова позвонил вышеуказанный мужчина и заявил, что переведет ей на карту для покупки десять тысяч рублей, которые тут же необходимо обналичить и подтвердить совершенные действия ему, выслав фотографию чека.

На этом злоключения женщины не закончились. Почти через полтора часа мужчина позвонил вновь и заявил, что при переводе ошибся суммой и перевел слишком много. Он попросил в срочном порядке вернуть ему излишки.

Доверчивая женщина в итоге перевела мошеннику почти 21 тысячу рублей, после чего тот перестал выходить на связь.

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К слову, это не первый случай мошенничества в семье московской актрисы Олеси Быкодеровой. Как сообщает РЕН ТВ, около двух месяцев назад она сама стала жертвой аферы. Неизвестный мужчина обманным способом заставил ее перевести деньги на телефон с ее банковской карты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по мнению экспертов, владельцы банковских карт могут стать жертвами мошенников, сообщив код из СМС третьим лицам.