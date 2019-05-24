Некоторые российские банки ввели практику запроса кодов из СМС-сообщений у клиентов для идентификации личности владельца карты или проведения ряда операций. При этом озвучить данную информацию требуют не только при обращении в колл-центр, но и в офисе кредитной организации, сообщает «Экономика сегодня».

Помимо прочего, в СМС банки всегда указывают на недопустимость передачи кода третьим лицам, включая сотрудников банка. Ряд кредитных организаций, в числе которых Промсвязьбанк, Почта-банк и Тинькофф, в рассылаемых сообщениях делают пометку, что эти цифры можно назвать банковским служащим.

По мнению экспертов, подобная практика вполне может способствовать массовой потере сбережений граждан, несмотря на то, что банки заявляют о безопасности технологии. Специалисты по информационной безопасности склонны утверждать, что люди могут попросту забыть о рисках и сообщить код из СМС сообщения мошенникам, использующим поддельные виртуальные номера телефонов схожих с банковскими.

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