Россия за девять лет потеряла 35 миллиардов рублей из-за аварийных пусков ракет

За девять лет Россия потеряла 35 миллиардов рублей из-за аварий ракетно-космической техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документацию, опубликованную на портале проектов нормативных правовых актов. Отчетный период, представленный в документе охватывает период с 2010 по 2018 годы.

В документе указывается, что за данное время было зарегистрировано 11 аварийных пусков космической техники.

«Ущерб России составил более 35 миллиардов рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 миллиардов рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)», — отмечается в сообщении.

От незастрахованных запусков Роскосмос понес убытки на сумму «более 10,5 миллиардов рублей, источники возмещения которых не установлены». Отмечается, что только одна авария «Протон-М» в 2013 году, который должен был вывести на орбиту три спутника «Глонасс-М» принесла космической отрасли пять миллиардов рублей убытка.

«Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени», — указывается в документе.

С 2010 по 2018 год механизм субсидирования был распространен на более чем 80 спутников, произведенных за счет федерального бюджета. Их страхование обошлось на сумму более 187 миллиардов рублей.

Кроме того, в документе отмечается, что страхование космических запусков на период с 2019 по 2021 годы обойдется на сумму в 30,8 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк» в аппарат попала молния. Атмосферное явление никак не повлияло на работу приборов ракеты.