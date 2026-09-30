Рекордный по продолжительности дождь идет в Токио уже больше месяца
Число осадков в три раза превысило средний показатель за год.
Фото: www.globallookpress.com/Jia Haocheng; 5-tv.ru
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Рекордный по продолжительности дождь идет в Токио уже 34 дня
В столице Японии Токио уже 34 дня идет дождь. Об этом сообщило издание Mainichi — Japan Daily News со ссылкой на местное метеобюро.
Такой показатель стал рекордным за всю историю наблюдений.
«По данным Японского метеорологического агентства (JMA), эта серия дождей является самой продолжительной за всю историю наблюдений в этом районе с момента начала ведения статистики в 1886 году», — гласит публикация.
Прежний рекорд погода в стране восходящего солнца поставила в 2019 году — 33 дня. Тогда дождь шел с 27 июня по 29 июля.
Новым рекордом Япония обязана малоподвижному дождевому фронту, который завис над крупнейшим островом — Хонсю. Количество осадков определяется в том числе теплыми и влажными воздушными массами, а кроме того — приближением тайфунов.
В центре города по состоянию на 27 сентября уровень осадков достиг 621,5 миллиметра — это почти в три раза превышает средний показатель за год. При этом самый высокий сентябрьский показатель — 670,9 миллиметра — был зафиксирован в сентябре 1958 года.
Дождевой фронт «зацепил» и восток России. Так, ранее во Владивостоке был введен режим повышенной готовности из-за массовых подтоплений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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