Крики и паника: появилось видео с борта Boeing 737 во время ЧП

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 74 0

По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое пике.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Опубликовано видео с борта Boeing 737 во время ЧП

Израильский 12-й телеканал опубликовал кадры с борта самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, на котором произошел инцидент во время рейса из Дубая в Тель-Авив.

На видео слышны крики пассажиров, которые были напуганы происходящим.

Ранее сообщалось, что лайнер подал сигнал бедствия 7700, а затем код 7500, используемый при возможном захвате воздушного судна. По предварительной версии, один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение с высоты около 30 тысяч футов (примерно 9 километров).

По данным израильского канала, второй пилот вмешался и смог предотвратить дальнейшее снижение. На борту самолета находились около 180 пассажиров. После инцидента лайнер изменил маршрут, совершил разворот над Иорданией и сел в Саудовской Аравии.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажиры рейса Flydubai, следовавшего в Тель-Авив, рассказали об обстановке во время происшествия на борту. По словам очевидцев, один из пассажиров устроил конфликт и напал с ножом на людей, после чего его удалось обезвредить. Собеседница издания I24 рассказала, что ее дочь, находившаяся в самолете, стала свидетельницей произошедшего. По словам пассажиров, во время инцидента в салоне началась паника, а после открытия двери кабины пилотов они заметили кровь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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